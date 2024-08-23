Ліга конференцій

Наставник "синіх" виділив головну проблему українця у Челсі.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував виступ українського вінгера Михайла Мудрика у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта (2:0).

"Міша, це Мудрик, не тільки сьогодні. Відтоді, як він приєднався до клубу, у нього було кілька хороших моментів і кілька поганих моментів. Якщо він стане більш стабільним, то зможе зробити крок вперед.

Ми спробуємо допомогти йому змінитись. Він має зрозуміти, що ми даватимемо йому м'яч у останній третині, а він має приймати правильне рішення. Багато помилок Міші пов'язані з вибором. Сподіваюсь, що ми допоможемо йому, і він зможе удосконалити це", — наводить слова Марески Football.london.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Серветт.