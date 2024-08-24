Угода з футболістом розрахована до літа 2029 року.
Йоакім Андерсен, ФК Фулгем
24 серпня 2024, 13:24
Фулгем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з центральним захисником Крістал Пелес Йоакімом Андерсеном.
Угода з 28-річним данцем розрахована до літа 2029 року з опцією продовження ще на один сезон.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу становила 30 мільйонів фунтів стерлінгів.
Додамо, що Андерсен вже виступав у складі "дачників" на правах оренди – це було у сезоні-2020/21.
Минулого сезону Андерсен провів 40 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.
Раніше повідомлялося, що Циганков потрапив у сферу інтересів Фулгема.