Іспанія

Український вінгер все ще може опинитися в АПЛ.

Вінгер Жирони Віктор Циганков може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного українця зацікавлений Фулгем та кілька інших клубів АПЛ.

Зараз Циганков готується до повернення на поле після відновлення від травми і застуди, через що він пропустив стартовий тур Ла Ліги проти Бетіса (1:1).

Також раніше була інформація, що Циганков відхилив одну із пропозицій від клубу АПЛ у літнє трансферне вікно.

Свій наступний матч Жирона проведе проти Атлетіко. Гра відбудеться 25 серпня о 22:30 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Жирона близька до підписання конкурента для Циганкова.