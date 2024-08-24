Англія

Манкуніанці хочуть отримати за свого вихованця трохи більшу суму.

Центральний півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней все ще може перебратися до Наполі, передає журналіст Фабріціо Романо.

Неаполітанці запропонували за 27-річного шотландця 25 мільйонів євро. Манкуніанці цей запит із Серії А відхилили.

Очікується, що 30 млн має бути достатньо для здійснення трансферу. Італійський клуб продовжує працювати над досягненням домовленості з англійським.

Мактоміней сьогодні, 24 серпня, втретє поспіль залишився на лаві запасних МЮ. За виїзним матчем команди Еріка тен Гага проти Брайтона можна слідкувати в нашій текстовій онлайн-трансляції.

Нещодавно також повідомлялося, що Наполі досяг домовленості з Челсі щодо переходу нападника Ромелу Лукаку.