Англія

Наставник дав свій коментар після гри.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про поразку від Брайтона (1:2) у матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Фахівець зазначив, що його команда припустилася низки помилок, тому необхідно розібратися з цим, також, на його думку, "червоні дияволи" були близькі до перемоги, але точно не повинні були програвати.

"Ми повинні були були зіграти краще. Я бачу деякі хороші моменти в грі. Але на початку другого тайму ми повинні були більше контролювати гру", — сказав тен Гаг.

Нагадаємо, що в першому турі Манчестер Юнайтед на своєму полі обіграв Фулгем (1:0).