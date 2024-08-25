Англія

"Сіті" йде без втрат на старті сезону.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про перемогу над Іпсвічем (4:1) у 2-у турі АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "містян".

"Команда добре почала, але суперник провів виняткову атаку, віддаю належне. Ми були активні з самого початку, ми завжди про це говоримо, але цього виявилося недостатньо.

Це наша єдина проблема, коли я бачу, як ми почали і скільки в нас до них поваги. Я сказав, якщо вони піднялися з Чемпіоншипа в Прем'єр-лігу, значить в них є щось особливе.

Я бачив їхню гру проти Ліверпуля, який це був складний матч. Вдома, на своєму стадіоні, це було, можливо, складніше, ніж сьогодні. Але ми грали на повну силу, і в першому таймі створили достатньо моментів для 4 або 5 голів, і гра була б закінчена.

За рахунку 3:1 завжди є ризик, забий другий гол, і це стало б проблемою. Ми показали той рівень гри, з якого почали на Стемфорд Бридж. З огляду на брак підготовки, виграти два матчі з двох — це справді здорово", — сказав Пеп.