"Сіті" йде без втрат на старті сезону.
Гвардіола, getty images
25 серпня 2024, 12:42
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про перемогу над Іпсвічем (4:1) у 2-у турі АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "містян".
"Команда добре почала, але суперник провів виняткову атаку, віддаю належне. Ми були активні з самого початку, ми завжди про це говоримо, але цього виявилося недостатньо.
Це наша єдина проблема, коли я бачу, як ми почали і скільки в нас до них поваги. Я сказав, якщо вони піднялися з Чемпіоншипа в Прем'єр-лігу, значить в них є щось особливе.
Я бачив їхню гру проти Ліверпуля, який це був складний матч. Вдома, на своєму стадіоні, це було, можливо, складніше, ніж сьогодні. Але ми грали на повну силу, і в першому таймі створили достатньо моментів для 4 або 5 голів, і гра була б закінчена.
За рахунку 3:1 завжди є ризик, забий другий гол, і це стало б проблемою. Ми показали той рівень гри, з якого почали на Стемфорд Бридж. З огляду на брак підготовки, виграти два матчі з двох — це справді здорово", — сказав Пеп.