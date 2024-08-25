Англія

Наставник дав свій коментар щодо українця.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував заміну Михайла Мудрика в грі проти Вулвергемптона (6:2).

"Я замінив його, бо не був задоволений його виступом. В окремих моментах він повинен був грати краще.

Він невпинно працював без мʼяча, але коли він був у нього, то я очікував куди більше якості від нього.

У нього були і позитивні моменти сьогодні, але загалом його виступ був таким, що змусив мене зробити заміну після першого тайму", — сказав Мареска.

У поточному сезоні Мудрик провів 2 матчі у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.