Наставник дав свій коментар щодо українця.
Михайло Мудрик, Getty Images
25 серпня 2024, 18:58
Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував заміну Михайла Мудрика в грі проти Вулвергемптона (6:2).
"Я замінив його, бо не був задоволений його виступом. В окремих моментах він повинен був грати краще.
Він невпинно працював без мʼяча, але коли він був у нього, то я очікував куди більше якості від нього.
У нього були і позитивні моменти сьогодні, але загалом його виступ був таким, що змусив мене зробити заміну після першого тайму", — сказав Мареска.
У поточному сезоні Мудрик провів 2 матчі у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.