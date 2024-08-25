Англія

Результати матчів 2-го туру АПЛ.

Завершились два із трьох матчів неділі в АПЛ: на Віталіті Стедіум Борнмут приймав Ньюкасл, а Челсі зустрічався з Вулвергемптоном на Молінью.

Челсі та Вулвз видали гольову феєрію, забивши 8 голів на двох. Переможцем із гольової перестрілки вийшов Челсі. Хет-триком відзначився Мадуеке, свій перший гол після повернення оформив Феліш, а також забивали Джексон і Палмер. В складі Вулвз свої прізвища на табло вписали Кунья і Ларсен. 6:2 — перемога "синіх".

Михайло Мудрик вийшов зі старту і залишив поле після першого тайму, поступившись місцем новачку команди Нету. Українець отримав найнижчу оцінку серед гравців Челсі — 5.9.

Вулвергемптон — Челсі 2:6

Голи: Кунья, 27, Странд Ларсен, 45+6 - Джексон, 2, Палмер, 45, Мадуеке, 49, 58, 63, Феліш, 81

Вулвергемптон: Са — Доерті, Москера, Тоті, Аїт-Нурі (Доусон, 68) — Гомес, Леміна (Дойл, 90) — Хі Чхан (Поденсе, 59), Бельгард (Гомеш, 68), Кунья (Са, 68) — Странд Ларсен

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвілл, Кукурелья (Вейга, 83) — Кайседо (Дьюзбері-Голл, 76), Фернандес — Мадуеке, Палмер (Нкунку, 83), Мудрик (Нету, 46) — Джексон (Феліш, 68)

Попередження: Аїт-Нурі, Москера — Гюсто, Палмер, Кукурелья

Борнмут Забарного зіграв внічию з Ньюкаслом — 1:1. На гол Тавєрньє відповів Гордон. Забарний традиційно відіграв весь матч.

Борнмут — Ньюкасл Юнайтед 1:1

Голи: Таверньєр, 37 - Гордон, 76

Борнмут: Нето — Араухо (Сміт, 86), Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті (Скотт, 64), Кук — Семеньйо, Таверньєр (Джеббісон, 85), Клюйверт (Уаттара, 72) — Барбоза (Сіністерра, 72)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто (Тріпп'єр, 58), Келлі (Голл, 69), Берн, Крафт — Лонгстафф (Віллок, 69), Гімараес, Жоелінтон — Мерфі (Барнс, 58), Ісак, Гордон (Альмірон, 89)

Попередження: Крісті, Сенесі — Берн, Жоелінтон