Англія

Гравець має остаточно приєднатися до лондонців уже наступного літа.

Челсі завершив придбання голкіпера Генка Майка Пендерса, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

За даними transfermarkt, 19-річний бельгієць обійшовся "синім" у 20 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2032 року.

Сезон-2024/25 Пендерс проведе в складі Генка на правах оренди. У липні він дебютував за рідний для нього клуб у чемпіонаті Бельгії. Зараз на його рахунку 2 матчі на професійному рівні, в яких він пропустив 3 голи та 1 раз зберіг свої ворота "сухими". Майк також є капітаном збірної Бельгії U-19, за яку відіграв уже 7 поєдинків.

Якщо враховувати той факт, що захисник Тосін Адарабіойо перебрався до Челсі на правах вільного агента, то Пендерс став ювілейним, десятим придбанням Челсі за це трансферне вікно.

Зазначимо, що свого часу, теж у 19-річному віці, угоду з "синіми" підписав Тібо Куртуа. За нього Генк у 2011 році отримав трохи менше 9 млн євро.

Раніше повідомлялося, що лондонці хочуть здійснити обмін нападниками з Манчестер Юнайтед.