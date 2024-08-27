Англія

Гра розпочнеться о 21.45.

Сьогодні, 27 серпня, Евертон зіграє матч 1/32 Кубку англійської ліги, у якому зустрінеться з Донкастером.

Тренерський штаб "ірисок" на чолі із Шоном Дайчем ухвалив рішення випустити у стартовому складі українського захисника Віталія Миколенка.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, О'Браян, Кін, Коулмен — Ліндстрем, Іроегбунам — Макніл, Гарнер, Ндіає — Бету.

Для 25-річного українця це буде третій матч цього сезону.

Нагадаємо, матч Евертон — Донкастер відбудеться сьогодні, 27 серпня, о 21:45 за Києвом.