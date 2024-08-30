Англія

Черговий форвард відправляється на Близький Схід.

Центральний нападник Брентфорда Айвен Тоуні опинився у сфері інтересів клубів чемпіонату Саудівської Аравії. Зокрема, предметний інтерес до англійця виявляє Аль-Ахлі.

Як повідомляє Фабріціо Романо, саудівський клуб домовився з Брентфордом про перехід форварда за 42 млн євро.

Нагадаємо, Аль-Ахлі погодив контракт з Осімхеном.

У сезоні-2023/24 він узяв участь у 17 матчах АПЛ, відзначившись 4 голами та 2 асистами. Першу частину кампанії він пропустив через дискваліфікацію.

На рахунку Айвена 1 гольова передача в 3 поєдинках на Євро-2024 за збірну Англії, яка дісталася фіналу турніру.