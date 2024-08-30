Італія

Саудівський клуб вже готується до медичного огляду футболіста.

Нападник Наполі Віктор Осімген близький до переходу до саудівського Аль-Ахлі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби повністю домовилися про трансфер 25-річного нігерійця. Сума трансферу становитиме 75-80 мільйонів євро.

Сам футболіст підпише контракт на чотири роки з зарплатнею у розмірі 25-30 млн євро за сезон, у якому також буде прописано суму відступних.

Аль-Ахлі вже забронював дату для медичного огляду футболіста, за якого до останнього вів боротьбу Челсі.

Минулого сезону Осімген провів 32 матчі, в яких забив 17 голів та віддав чотири асисти.