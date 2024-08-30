Іспанія

Наставник каталонської команди задоволений виступом українського вінгера.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру іспанської Ла Ліги проти Осасуни (4:0), у якому український вінгер Віктор Циганков забив гол та відзначився асистом.

"Дуже задоволений тим, як ми провели цей матч. Сподобався пресинг суперника після того, як ми втрачали м'яч. Добре діяли на половині поля Осасуни, виграли 80% других м'ячів.

Щодо Циганкова, то Віктор дуже важливий для нас. Він здатний давати нашому футболу постійність в атаці. Він забив, він асистував, і нам потрібні всі його якості. Однак нам потрібно, щоб він продовжував прогресувати", — наводить слова Мічела Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Осасуна.