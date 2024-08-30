Англія

Одноклубник Іллі Забарного продовжить кар'єру в Північному Лондоні.

Воротар Борнмуту Нето незабаром офіційно стане гравцем лондонського Арсеналу, оскільки клуби повністю домовилися про цей трансфер. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, першочергово "каноніри" хотіли замінити Аарона Рамсдейла, який перейшов до Саутгемптона, Хоаном Гарсією з Еспаньйола, проте каталонський клуб відхилив пропозицію лондонців у розмірі 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Таким чином, Арсенал переключився на Нето та досяг із "вишнями" повної домовленості.

У минулому сезоні 35-річний бразилець провів за Борнмут 32 матчі у рамках АПЛ, в яких він пропустив 55 голів та 7 разів відстояв "на нуль".