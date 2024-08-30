Англія

Нідерландець розраховує на Джейдона.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився щодо майбутнього в команді вінгера Джейдона Санчо, якого пов'язують із переходом до лондонського Челсі. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Наскільки я знаю, він залишиться з нами. Я очікую, що він залишиться, так. Ми щасливі з ним. Нам потрібен хороший склад.

До січня нам належить зіграти багато матчів. Після перерви ми граємо кожен третій день, так що нам потрібні гравці такого виского рівня", — заявив Тен Гаг.

Цього сезону Джейдон Санчо відіграв за МЮ сім хвилин у матчі за Суперкубок Англії.