Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу АПЛ, який пройде 31 серпня і розпочнеться о 19:30.

У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 лондонський Вест Гем Юнайтед прийматиме на власному полі Манчестер Сіті.

СУБОТА, 31 СЕРПНЯ, 19:30. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

На стартовому відрізку нового сезону Хулену Лопетегі поки що вдається закривати роти всім критикам, які скептично сприйняли його призначення на посаду головного тренера Вест Гема замість Девіда Моєса. Як мінімум не варто забувати, що зовсім нещодавно Лопетегі за півроку вдалося рятувати Вулвергемптон від вильоту, на тлі чого за роботою іспанського фахівця в Англії знову цікаво буде поспостерігати.

І нехай "молотобійці" програли свій стартовий матч нової кампанії Прем'єр-ліги проти Астон Вілли (1:2), але той поєдинок можна сміливо назвати "матчем туру" — і з погляду інтриги, і щодо емоційної складової. А через тиждень гравці Вест Гема змогли вийти переможцями в дербі з симпатичним Крістал Пелес, при чому зберігши свої ворота в недоторканності (2:0). Напередодні підопічні Лопетеги так само успішно розпочали свій шлях турнірною сіткою Кубка англійської ліги, мінімально обігравши Борнмут. Але в контексті сьогоднішнього протистояння та кубкова зустріч із "вишнями" навряд чи може розглядатися для Вест Гема як щось позитивне, адже суперник банально буде фізично свіжішим.

Звичайно, Манчестер Сіті не дуже й потрібна ця перевага у фізичних кондиціях, щоб вважатися фаворитом напередодні матчу. Регалії, послужний список та високий клас підопічних Хосепа Гвардіоли не потребують особливого представлення. Утім, минулий сезон показав, що той же лондонський Арсенал наблизився до "містян" буквально впритул, а це означає, що чемпіонам так само потрібно прогресувати і дивувати суперників новими ідеями, щоб продовжувати залишатися на вершині.

Новий футбольний рік стартував для Манчестер Сіті тріумфом у манкуніанському дербі за Суперкубок Англії, після цього "містяни" без жодних проблем розібралися з лондонським Челсі в першому турі АПЛ, а тижнем раніше колектив Гвардіоли розгромив новачка найвищого дивізіону Англії в особі Іпсвіча. Очікуємо сьогодні черговий успіх діючих "королів"?