Гравець пограє ледь не за весь бомонд англійського футболу.
Рахім Стерлінг, x.com/Arsenal
31 серпня 2024, 08:18
Після приходу на посаду головного тренера лондонського Челсі італійського фахівця Енцо Марески, місце в клубі майже одразу втратили кілька виконавців.
Серед них, англійський нападник Рахім Стерлінг, якого клуб придбав улітку 2022 року в Манчестер Сіті за 56,2 млн євро.
За цей час 29-річний виконавець провів 81 матч, забив 19 голів та віддав 12 гольових передач.
У заключний день літнього трансферного вікна долю Стерлінга було вирішено остаточно — цей рік він проведе в складі лондонського Арсенала на правах оренди.
Клуби домовились про спільний виплат зарплатні гравцю порівну — по 100 тис. фунтів стерлінгів на тиждень.