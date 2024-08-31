Англія

Гравець пограє ледь не за весь бомонд англійського футболу.

Після приходу на посаду головного тренера лондонського Челсі італійського фахівця Енцо Марески, місце в клубі майже одразу втратили кілька виконавців.

Серед них, англійський нападник Рахім Стерлінг, якого клуб придбав улітку 2022 року в Манчестер Сіті за 56,2 млн євро.

За цей час 29-річний виконавець провів 81 матч, забив 19 голів та віддав 12 гольових передач.

У заключний день літнього трансферного вікна долю Стерлінга було вирішено остаточно — цей рік він проведе в складі лондонського Арсенала на правах оренди.

Клуби домовились про спільний виплат зарплатні гравцю порівну — по 100 тис. фунтів стерлінгів на тиждень.