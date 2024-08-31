Англія

Пішла епоха.

Англійський нападник ямайського походження Ріс Нельсон наприкінці цього літа висловив бажання залишити лондонський Арсенал та почати більш продуктивний етап своєї професійної кар’єри.

Тривалий час щодо 24-річного виконавця "каноніри" не отримували гідних пропозицій, однак, як це зазвичай і буває, настав останній день літнього трансферного вікна й ситуація зазнала разючих змін.

У той момент, коли Іпсвіч уже був готовий оголошувати про трансфер Нельсона на правах оренди, з’явився лондонський Фулгем і за лічені години перехопив футболіста.

У підсумку, саме в складі "дачників" і проведе цей рік англієць.

Ріс у минулому сезоні відіграв 24 матчі, забив один гол та віддав три гольові передачі.