Пішла епоха.
Ріс Нельсон, x.com/FulhamFC
31 серпня 2024, 08:47
Англійський нападник ямайського походження Ріс Нельсон наприкінці цього літа висловив бажання залишити лондонський Арсенал та почати більш продуктивний етап своєї професійної кар’єри.
Тривалий час щодо 24-річного виконавця "каноніри" не отримували гідних пропозицій, однак, як це зазвичай і буває, настав останній день літнього трансферного вікна й ситуація зазнала разючих змін.
У той момент, коли Іпсвіч уже був готовий оголошувати про трансфер Нельсона на правах оренди, з’явився лондонський Фулгем і за лічені години перехопив футболіста.
У підсумку, саме в складі "дачників" і проведе цей рік англієць.
Ріс у минулому сезоні відіграв 24 матчі, забив один гол та віддав три гольові передачі.