В команді великі надії на сенегальця.
НІКОЛАС ДЖЕКСОН - САЙТ ЧЕЛСІ
01 вересня 2024, 17:19
Форвард Челсі Ніколас Джексон погодився продовжити контракт із лондонським клубом до 2033 року, повідомляє The Athletic.
Лондонці підписали 23-річного сенегальця з Вільярреала за 37 мільйонів євро. Попередня угода з футболістом була розрахована до літа 2031.
У складі лондонців Ніколас забив 18 голів і зробив 7 асистів у 47 матчах.
Нагадаємо, влітку "сині" підписали на атакувальні позиції Жоау Феліша та Джейдона Санчо.