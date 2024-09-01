Англія

В команді великі надії на сенегальця.

Форвард Челсі Ніколас Джексон погодився продовжити контракт із лондонським клубом до 2033 року, повідомляє The Athletic.

Лондонці підписали 23-річного сенегальця з Вільярреала за 37 мільйонів євро. Попередня угода з футболістом була розрахована до літа 2031.

У складі лондонців Ніколас забив 18 голів і зробив 7 асистів у 47 матчах.

Нагадаємо, влітку "сині" підписали на атакувальні позиції Жоау Феліша та Джейдона Санчо.