Польща

Завершився шостий матч сьомого туру чемпіонату Польщі.

У рамках сьомого туру польської Екстракляси-2024/25 гданська Лехія гостювала в Гурніка (Забже).

Орендований у Динамо півзахисник Антон Царенко відкрив рахунок у першому таймі матчу. Нападник Богдан В'юнник, який раніше виступав за Шахтар, став автором третього голу гостей. Зазначимо, що для обох гравців ці результативні удари були дебютними.

Півзахисник Лехії Іван Желізко відіграв поєдинок від стартового до фінального свистка, тоді як голкіпер гданців Богдан Сарнавський перебував на лаві запасних. Нападник Максим Хлань і ще один орендований у Динамо півзахисник Сергій Булеца раніше опинилися поза заявкою.

Гурнік — Лехія 2:3

Голи: Ольковскі, 53, Насіменто, 82 — Царенко, 24, Ульссон, 28, В'юнник, 68

Гурнік: Шромнік — Санчес (Ольковскі, 46), Шала, Хосема, Янжа — Геллебранд (Насіменто, 46), Расак — Ісмаїл, Подольскі (Амброс, 46), Войтушек (Лукошек, 68) — Захович (Букса, 87)

Лехія: Вайраух — Піла, Пллана, Ульссон, Конрадо (Калагур, 83) — Менья, Капич (Нойгебауер, 82), Желізко, Царенко (Гео, 73), Войтович (Сезоненко, 62) — В'юнник

Попередження: Расак, Ісмаїл — Вайраух, Калагур