Німеччина

Алонсо прокоментував першу за 15 місяців поразку Баєра в Бундеслізі.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився про поразку від РБ Лейпциг (2:3) у 2-му турі Бундесліги.

"Це тяжко, це гірко. Я не думаю, що ми заслужили на цей програш.

Ми винесемо з цієї гри як багато позитивних, так і негативних моментів. У першому таймі ми грали добре. Ми були задоволені цим та хотіли розвинути успіх у другому таймі. Але там ми вже не контролювали гру і дали Лейпцигу надто багато простору. У задній лінії ми виглядали недобре.

Ми витягнемо уроки з цих помилок. Погано дозволяти супернику відіграватися після того, як ведеш з рахунком 2:0. Але це процес, ми лише на початку сезону", – наводить слова Алонсо ESPN.

Нагадаємо, леверкузенський Баєр зазнав поразки в рамках німецької Бундесліги вперше з травня 2023 року. Чинний чемпіон Німеччини не програвав протягом 35 матчів.