Англія

Коментар нідерландського фахівця.

Ерік тен Гаг вважає, що МЮ програв Ліверпулю через індивідуальні помилки.

У матчі 3-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед поступився з рахунком 0:3.

"Ми припускалися помилок. Усе це були індивідуальні помилки. Можливо, в останньому пропущеному голі можна посперечатися про те, де була наша опорна зона... Ліверпуль виступив блискуче, але ми не очікували, що пропустимо стільки голів.

Очевидно, Ліверпуль заслужив на перемогу. Нам варто прийняти це і поліпшити нашу гру", — сказав головний тренер Манчестер Юнайтед.

У наступному турі Манчестер Юнайтед зіграє гостьовий матч проти Саутгемптона, тоді як Ліверпуль прийматиме Ноттінгем Форест.