Англія

Вулвергемптон отримає 5 мільйонів євро та 35% від наступного продажу гравця.

Атакуючий півзахисник Вулвергемптона Даніел Поденсе вирішив остаточно залишити англійську Прем'єр-лігу та переїхати до Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний португалець перейде на постійній основі до Аш-Шабаба.

Зазначається, що саудівський клуб заплатить за Поденсе 5 мільйонів євро, а Вулвергемптон також отримає 35% відсотків від майбутнього потенційного продажу гравця.

Нагадаємо, у минулому сезоні Даніел Поденсе виступав на правах оренди за Олімпіакос, за який він зіграв 47 матчів, забив 15 голів та віддав 13 результативних передач.