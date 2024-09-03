Англія

Керівництво "червоних дияволів" продовжує підтримувати нідерландського фахівця.

У центральному матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед поступився Ліверпулю на Олд Траффорд із рахунком 0:3, проте в керівництві манкуніанців все ще з оптимізмом дивляться на перспективи команди під керівництвом Еріка тен Гага.

Виконавчий директор "червоних дияволів" Омар Беррада пояснив рішення МЮ продовжити контракт із нідерландським фахівцем після виграшу Кубка Англії в минулому сезоні, висловивши тому підтримку.

"З точки зору контракту, це було рішення, яке було прийнято до призначень мене та Дена Ешфорта. Але, як я вже говорив раніше, ми дуже задоволені цим рішенням. Ерік має нашу повну підтримку, і ми дуже тісно співпрацювали разом із Еріком та Деном у це трансферне вікно. Ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з ним, щоб допомогти йому отримати найкращі результати від команди.

Чи все ще віримо в Еріка? Абсолютно. Ми вважаємо, що Ерік – правильний тренер для Манчестер Юнайтед, і ми повністю його підтримуємо", — заявив Омар Беррада в інтерв'ю для The Athletic.

Нагадаємо, що через поразку від Ліверпуля Ерік тен Гаг встановив історичний антирекорд в Манчестер Юнайтед.