Англія

Новою "десяткою" лондонців орендований нападник не буде.

Лівий вінгер Рахім Стерлінг виступатиме за Арсенал у футболці з 30-м номером, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Англієць приєднався до "канонірів" на правах оренди до кінця сезону-2024/25 наприкінці літнього трансферного вікна. У Челсі 29-річний гравець потрапив у немилість до нового керманича "синіх" Енцо Марески.

Ліверпуль Стерлінг представляв у футболці з 31-м номером, тоді як у Манчестер Сіті — із 7-м. У Челсі Рахім мав 17-й і знову ж таки 7-й ігрові номери.

Попереднім "власником" 30-ки в Арсеналі був голкіпер Метт Тернер.

Нагадаємо, на початку серпня український захисник "канонірів" Олександр Зінченко змінив свій ігровий номер.