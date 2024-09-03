Новою "десяткою" лондонців орендований нападник не буде.
Рахім Стерлінг, фото Арсенал
03 вересня 2024, 21:57
Лівий вінгер Рахім Стерлінг виступатиме за Арсенал у футболці з 30-м номером, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
Англієць приєднався до "канонірів" на правах оренди до кінця сезону-2024/25 наприкінці літнього трансферного вікна. У Челсі 29-річний гравець потрапив у немилість до нового керманича "синіх" Енцо Марески.
Ліверпуль Стерлінг представляв у футболці з 31-м номером, тоді як у Манчестер Сіті — із 7-м. У Челсі Рахім мав 17-й і знову ж таки 7-й ігрові номери.
Попереднім "власником" 30-ки в Арсеналі був голкіпер Метт Тернер.
Нагадаємо, на початку серпня український захисник "канонірів" Олександр Зінченко змінив свій ігровий номер.