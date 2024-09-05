Англія

Судячи по одному вінгеру Челсі — це не зовсім так.

Вінгер лондонського Челсі та збірної Англії Ноні Мадуеке висловився про головного тренера "пенсіонерів" Енцо Мареску. Цитує 22-річного англійця talkSPORT.

"Це тренер-мрія для вінгера. Він хоче, щоб ти грав якомога вище та максимально широко на полі, агресивно діяв проти захисників в ситуації 1 на 1. Для мене це дуже важливо.

Мені здається, що Енцо в плані тактики — один із найкращих. Він дуже підготовлений у тактичному плані. Він спрощує гру для вас. А для гравця це саме те, чого ти хочеш від тренера", — сказав Мадуеке.

Раніше керманич Челсі Енцо Мареска висловив своє невдоволення грою Михайла Мудрика.