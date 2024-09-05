Англія

Найближчий сезон серб проведе у Франції.

Воротар Челсі Джордже Петрович продовжив контракт із лондонським клубом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони уклали нову угоду на покращених умовах.

Також наголошується, що це сталося перед тим, як Джордже вирушив у річну оренду до Страсбуру.

Нагадаємо, Петрович перебрався до Челсі минулого літа за 16 млн євро. Минулого сезону він провів 31 матч, з яких сім на нуль при 44 пропущених м'ячах.