Англія

"Червоні" просто так не здаються.

Ліверпуль не полишив надій оформити трансфер 25-річного півзахисника Реал Сосьєдад Мартіна Субіменді, який відмовився від переходу в англійський клуб минулого літа. Про це повідомляє 90min.

За інформацією джерела, мерсисайдці зроблять нову спробу купівлі іспанця влітку 2025 року. Однак Ліверпуль буде готовий зробити пропозицію Реалу Сосьєдад щодо Субіменді тільки в тому разі, якщо гравець чітко дасть зрозуміти, що хоче цього переходу.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Мартін Субіменді відіграв за Реал Сосьєдад чотири матчі та забив один гол.