Іспанія

Справжній "Чурі".

Півзахисник Реал Сосьєдад Мартін Субіменді розповів про своє рішення відхилити пропозицію Ліверпуля та прокоментував невдалий старт баскської команди у новому сезоні. Цитує іспанця Marca.

"Реал Сосьєдад для мене багато, що значить — це моє життя. Велика частина того, хто я є, пов'язана з цим клубом. Тому я вирішив залишитися в цьому проекті.

Зараз ми готові не на 100%, але щойно знайдемо свій ритм, все буде добре. Ми повинні шукати свою найкращу версію і відчувати себе конкурентоспроможними у кожному матчі", — заявив Субіменді.

Нагадаємо, після чотирьох зіграних турів в іспанський Ла Лізі, Реал Сосьєдад набрав чотири очки та обіймає 13 позицію у турнірній таблиці.