Англія

Італійський захисник вимушений повернутися до розташування лондонського Арсеналу.

Універсальний захисник лондонського Арсеналу Ріккардо Калафіорі вимушений достроково залишити табір національної збірної Італії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, причиною від'їзду 22-річного італійця стала травма, яку він отримав у стартовому матчі першого туру Ліги націй проти Франції (3:1) та був вимушено замінений на 71-ій хвилині.

Зазначається, що тренерський штаб збірної Італії на чолі з Лучано Спаллетті вирішив не ризикувати здоров'ям Калафіорі, тому гравець повернеться до Лондона, де пройде медогляд під наглядом лікарів свого клубу.

Нагадаємо, Ріккардо Калафіорі перейшов до Арсеналу влітку цього року з Болоньї за 45 мільйонів євро.

У таборі "канонірів" італієць розглядається як потенційний конкурент українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника, проте він також здатен зіграти у центрі оборони.