Італійський захисник вимушений повернутися до розташування лондонського Арсеналу.
Ріккардо Калафіорі, Getty Images
08 вересня 2024, 15:15
Універсальний захисник лондонського Арсеналу Ріккардо Калафіорі вимушений достроково залишити табір національної збірної Італії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, причиною від'їзду 22-річного італійця стала травма, яку він отримав у стартовому матчі першого туру Ліги націй проти Франції (3:1) та був вимушено замінений на 71-ій хвилині.
Зазначається, що тренерський штаб збірної Італії на чолі з Лучано Спаллетті вирішив не ризикувати здоров'ям Калафіорі, тому гравець повернеться до Лондона, де пройде медогляд під наглядом лікарів свого клубу.
Нагадаємо, Ріккардо Калафіорі перейшов до Арсеналу влітку цього року з Болоньї за 45 мільйонів євро.
У таборі "канонірів" італієць розглядається як потенційний конкурент українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника, проте він також здатен зіграти у центрі оборони.