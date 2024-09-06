Ліга націй

Команді Лучано Спаллетті вистачило всього 15 секунд на те, аби пропустити, однак потім вона перевернула хід подій.

Однією з найцікавіших груп у новому розіграші Ліги націй УЄФА без усіляких сумнівів буде квартет під номером 2, де зібрались такі потужні збірні, як Франція, Бельгія та Італія. А також Ізраїль, якому просто не пощастило опинитись у подібній кампанії. Відповідно, кожного туру під час найближчих міжнародних циклів ми ставатимемо свідками зустрічі з дуже гучною афішою.

Усе розпочиналось із Парижу, куди на Парк-де-Пренс завітала "Скуадра Адзурра" на тлі дуже невиразного виступу на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині. А отже перед Лучано Спаллетті поставали цілком зрозумілі завдання, тоді як у "Les Bleus" та їхнього очільника Дідьє Дешама останніми роками виклики в принципі не зазнають змін.

Що Франція, що Італія, у підсумку зробили відчутні зміни у стартових складах перед цією грою й першими схибили саме гості. Вони встигли ввести м’яч у гру, а Камб’язо праворуч у захисті навіть устиг відіграти назад на Ді Лоренцо, але дуже невдало — Баркола перехопив м’яч і результативно в штрафному пішов обігрувати свого одноклубника Доннарумму.

Такого старту від Італії не очікував ніхто, тож якось почав пригадуватись досвід протистояння проти Албанії на минулому Євро, і як там було непросто "Скуадрі Адзуррі" впоратись із суперниками. Цього разу теж, як мінімум, було нелегко, бо суперники на шалених обертах полетіли вперед забивати одразу й другий гол, але італійці вчасно почали приходити до тями.

Відповіддю команди Спаллетті стало влучання в поперечину від Фраттезі, коли від забитого м’яча його відділяла дистанція в пару метрів до порожніх воріт, удар головою та власне влучність його виконання на завершення подачі того-таки Камб’язо з правого флангу штрафного на дальню стійку. На це Франція відповіла одразу двома моментами від Мбаппе та Олісе, Доннарумма попрацював на лінії, а потім команда Дешама заспокоїлась.

І дарма, бо гості перехопили ініціативу й уже після завершення першої пів години ігрового часу відігрались за підсумком дуже красивої стінки поміж Тоналі та Дімарко на лівому фланзі штрафного, яка завершилась не менш красим ударом захисника в дальній кут злету. І якось так вийшло, що за красою епізоду ми й не помітили, як команда Дешама загалом утратила контроль над грою.

Другий тайм Франція розпочала так само з помилки, як і суперники, але вже не настільки швидкої. У центрі поля наварив Фофана, після чого не стримали вихід до контратаки від Распадорі, Ретегі та Фраттезі із завершальним ударом від останнього з меж штрафного. Але й на цьому пригоди "Les Bleus" у цій грі були далекими відзавершення.

Дешам робив заміни після перерви, але вони жодним чином не допомагали його команді прийти до тями. Італія перекрила простір, і виявилось, що зірковій атаці Франції банально нічого ловити перед чужими володіннями. А тим часом італійці підготували ще й третій удар, коли свіжий Удоджі на 74 хвилині зіграв у центр штрафного на Распадорі, а той вискочив перед захисником і переграв Меньяна. От тоді вже господарі остаточно розчинились на полі.

У наступному турі збірна Франції гратиме вдома проти Бельгії, а Італія поїде в гості до Ізраїля.Франція —1:3Баркола, 1 — Дімарко, 31, Фраттезі, 51, Распадорі, 74Меньян — Клосс (Кунде, 77), Конате, Саліба, Ернандес — Фофана (Коне, 58), Канте (Заїр-Емері, 77) — Грізманн (Тюрам, 77), Олісе (Дембеле, 58), Баркола — Мбаппе.Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі (Буонджорно, 71) — Камб'язо, Фраттезі (Удоджі, 62), Річчі, Тоналі, Дімарко (Бершіаніні, 81) — Пеллегріні (Распадорі, 46) — Ретегі (Кін, 81).Попередження: Саліба, Коне — Ретегі