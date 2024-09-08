Англія

З 53-річним фахівцем хочуть продовжити контракт.

Керівництво Манчестер Сіті хоче зберегти головного тренера команди Хосепа Гвардіолу.

Як стверджує журналіст Саймон Маллок, боси Манчестер Сіті не відмовляються від спроб підписати новий контракт із Гвардіолою на десять років, незважаючи на те, що сам тренер не горить бажанням залишатися в клубі.

Повідомляється, що Шейх Мансур наказав голові правління Манчестер Сіті Халдуну аль-Мубараку докласти максимум зусиль, щоб Гвардіола не пішов наступного літа.

Нагадаємо, що 53-річний Гвардіола очолює англійський гранд із 2016 року. Чинний трудовий договір іспанського фахівця закінчується наприкінці червня 2025 року.