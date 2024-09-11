Англія

Форвард "синіх" продовжить кар'єру у чемпіонаті Греції.

Нападник Челсі Давід Фофана незабаром стане гравцем грецького АЕКу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, орендна угода з 21-річним івуарійцем буде розрахована на один рік.

Також у греків буде необов'язкова опція викупу футболіста, яка становитиме близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що сам футболіст вже дав свою згоду на перехід.

Також додамо, що сьогодні у чемпіонаті Греції, де виступає Роман Яремчук у складі Олімпіакосу, закривається трансферне вікно.

Минулого сезону Фофана виступав за Уніон та Бернлі на правах оренди. На його рахунку 32 матчі, шість голів та один асист.