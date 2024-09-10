Англія

Михайло може отримати новий виклик.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик може тимчасово змінити клубну прописку, повідомляє журналіст Substack Саймон Філіпс.

За даними джерела, український вінгер вже в зимове трансферне вікно може відправитись в оренду до нового клубу. В який саме клуб може перейти українець — не уточнюється.

Нагадаємо, Мудрик підписав контракт з агентською компанією Шаблія.

Раніше справами Михайла Мудрика займався агент Олексій Альохін з агентської компанії ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.