Михайло може отримати новий виклик.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
10 вересня 2024, 14:10
Вінгер Челсі Михайло Мудрик може тимчасово змінити клубну прописку, повідомляє журналіст Substack Саймон Філіпс.
За даними джерела, український вінгер вже в зимове трансферне вікно може відправитись в оренду до нового клубу. В який саме клуб може перейти українець — не уточнюється.
Нагадаємо, Мудрик підписав контракт з агентською компанією Шаблія.
Раніше справами Михайла Мудрика займався агент Олексій Альохін з агентської компанії ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.