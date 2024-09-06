Англія

Вся причина в розподіленні пріоритетів.

Челсі оголосив список команди для участі у груповому етапі Ліги конференцій. У заявку не увійшли Коул Палмер, Веслі Фофана та Ромео Лавія.

Як повідомляє Фабріціо Романо, рішення про виключення гравців було ухвалено для розподілу навантаження через важкий сезон Челсі, який може тривати до липня 2025 року з огляду на клубний чемпіонат світу.

Клуб ще зможе внести футболістів у заявку, якщо вийде до плей-офф єврокубка.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги конференцій Челсі зіграє проти Гента, Гайденгайма, Астани, Панатінаїкоса, Шемрок Роверс та Ноа.