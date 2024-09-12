Німець продовжує відновлення після травми.
НІКЛАС ФЮЛЛЬКРУГ, GETTY IMAGES
12 вересня 2024, 09:42
Через проблеми з ахілловим сухожиллям лівої ноги нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг не допоможе Вест Гему в матчі з Фулгемом в рамках АПЛ, повідомляє Football Insider.
Німець цього літа перейшов до складу "молотобійців". У трьох поєдинках АПЛ він сумарно зіграв 63 хвилини. Також 31-річний нападник ризикує пропустити матч проти Челсі, який відбудеться 21 вересня.
Трансфер Фюллькруга з дортмундської Боруссії обійшовся Вест Гему у 27 млн фунтів стерлінгів.
Матч Фулгем — Вест Гем відбудеться у суботу, початок о 17:00.