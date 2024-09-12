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Форвард прокоментував трансфер до Мільйонаріос.

Колумбійський нападник Радамель Фалькао влітку цього року в якості вільного агента перейшов з іспанського Райо Вальєкано до Мільйонаріос на батьківщині, таким чином завершивши цикл виступів у Європі тривалістю 15 років.

Однак для 38-річного виконавця це все одно не є завершенням професійної кар’єри й, зокрема, досвідчений форвард планує своє повернення до лав національної збірної, за яку востаннє грав ще в березні минулого року.

"Усі матчі, які я зіграю тут, у Колумбії, будуть особливими, тому що я ніколи не грав за колумбійські клуби, і відвідувати стадіони або грати проти місцевих команди буде дуже хвилююче.

Я буду жити цією атмосферою на повну і насолоджуватись цією пригодою. Із пристрастю, яку ми, колумбійці, маємо всередині себе.

Усі команди мають чудових вболівальників, і відвідування їхніх стадіонів буде дуже захоплюючим. Мій пріоритет — бути справжнім Мільйонаріос, робити все можливе і, якщо все піде добре, можливо, у мене буде більше шансів повернутися в національну збірну.

Я віддаю всього себе щоденній роботі й роблю все можливе, щоб результати прийшли якомога швидше, і якщо все піде добре, я зможу знову одягнути футболку національної збірної", — заявив колумбійський виконавець.

Фалькао в кар’єрі за збірну забив 36 голів та віддав чотири гольові передачі за 105 матчів.