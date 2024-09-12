Англія

Хороші новини для "гармашів" перед лондонським дербі.

Журналіст The Athletic Девід Орнштейн повідомляє, що головний тренер Арсеналу Мікель Артета залишиться на Емірейтс.

Чинна угода тренера спливає влітку 2025 року. За даними джерела, її буде подовжено ще на 3 роки — до 2027. Артета погодився підписати новий контракт.

Арсенал дуже задоволений Артетою, і іспанець має план щодо прогресу команди. Сторони готові обговорити продовження співпраці найближчим часом.

Артета стане одним із найбільш високооплачуваних тренерів у Європі за новою угодою.