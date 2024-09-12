Журналіст The Athletic Девід Орнштейн повідомляє, що головний тренер Арсеналу Мікель Артета залишиться на Емірейтс.

Чинна угода тренера спливає влітку 2025 року. За даними джерела, її буде подовжено ще на 3 роки — до 2027. Артета погодився підписати новий контракт.

Арсенал дуже задоволений Артетою, і іспанець має план щодо прогресу команди. Сторони готові обговорити продовження співпраці найближчим часом.

Артета стане одним із найбільш високооплачуваних тренерів у Європі за новою угодою. 