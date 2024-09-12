Італія

Українець близький до повернення на поле.

Форвард Роми Артем Довбик повертається після травми.

Як повідомляє видання Siamo La Roma, Довбик, Лоренцо Пеллегріні, Енцо Ле Фе тренувалися за індивідуальною програмою. Найближчим часом до команди мають також приєднатися Дібала, Паредес і Соуле.

Очікується, що Довбик буде присутнім уже на п’ятничному занятті колективу Даніеле Де Россі, який готуватиметься до гостьового матчу проти Дженоа.

Нагадаємо, що на рахунку новачка римлян ще немає результативних дій.

Зустріч у Генуї відбудеться у неділю, 15 вересня, початок о 13:30.