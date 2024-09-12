Англія

Коуч продовжить роботу на чолі Арсеналу.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував продовження контракту з клубом.

"Дуже пишаюся, дуже схвильований і з нетерпінням чекаю того, що буде далі. Пишаюся тим, що знаходжуся тут, і маю такі взаємовідносини з усіма в клубі.

Я відчуваю сильне натхнення, виклик та підтримку, і хочу зробити набагато більше, ніж те, чого ми вже досягли разом.

Разом з гравцями та всіма членами клубу ми з нетерпінням чекаємо наступних років разом, із нашими вболівальниками, які змінили клуб і команду в емоційному плані. Ми з нетерпінням чекаємо продовження спільного шляху", — сказав Артета.

Артета очолив Арсенал у 2019 році. За цей час він виграв три трофеї: Кубок Англії та два Суперкубки країни.

Минулий сезон команда закінчила на другому місці, відставши від Ман Сіті на два очки.