Ліга націй

Слова "Лева матчу" після поразки в Чехії.

Нападник збірної України Владислав Ванат став "Левом матчу" у поєдинку 2-го туру Ліги націй-2024/2025 проти команди Чехії (2:3). Після зустрічі нападник поділився своїми враженнями від гри.

"Приємні відчуття після дебютного гола за Україну, але були б приємніші, якби ми виграли. Дякую вболівальникам за підтримку і сподіваюся, що буду продовжувати так і надалі. Щодо самого поєдинку, то якби ми грали в першому таймі так, як у другому, усе було б набагато краще. На жаль, маємо що маємо.

Не можу сказати, що боротися з габаритними чехами було дуже важко. Так, ми поступалися в антропометрії, але забили два м'ячі головою. Це футбол, і тут немає порівнянь у зрості, хто вищий, а хто нижчий. Іде боротьба, й у кожного є шанс.

Нам додає впевненості другий тайм цього матчу. Адже в ньому ми грали набагато краще, ніж у першому. Окремо хочу відзначити наших уболівальників на трибунах. Здавалося, що їх було порівну із чехами. Велика їм подяка", — сказав Владислав Ванат.

Нагадаємо, що наступний поєдинок у Лізі націй збірна України проведе 11 жовтня в Познані проти Грузії.