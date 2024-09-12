Українці зможуть дивитися матчі футзального мундіаля наживо.
суспільне
12 вересня 2024, 14:41
Український телеканал Суспільне Спорт став офіційним транслятором чемпіонату світу-2024 з футзалу. Про це повідомляє телеграм-канал Асоціації футзалу України.
Всі матчі мундіалю, включно із поєдинками національної збірної України транслюватимуться ексклюзивно на Супутниковому каналі Суспільне Спорт, vісцевих телеканалах Суспільного мовлення, діджитал-платформі Суспільне Спорт та YouTube-каналі Суспільне Спорт.
Перша трансляція відбудеться вже 14-го вересня. Буде показано гру Хорватія — Таїланд. Початок матчу о 13:00 за київським часом.
Збірна України з футзалу свій перший поєдинок зіграє проти Аргентини, 15-го вересня. Початок о 18:00.