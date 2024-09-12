21-річний футболіст продовжить кар'єру в Туреччині.
Давід Датро Фофана, Getty Images
12 вересня 2024, 21:59
Давід Фофана продовжить кар'єру в Туреччині, повідомляє журналіст The Independent Мігель Ділейні.
21-річний нападник Челсі перейде в Гезтепе на правах оренди. У турецького клубу буде можливість викупу гравця за 20 мільйонів фунтів.
Угода з грецьким АЕК щодо переходу форварда на таких самих умовах зірвалася.
Фофана провів два сезони в оренді — в Уніоні і Бернлі, і зіграв за Челсі 4 матчі після трансферу з Мольде за 12 млн євро.