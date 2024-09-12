Англія

21-річний футболіст продовжить кар'єру в Туреччині.

Давід Фофана продовжить кар'єру в Туреччині, повідомляє журналіст The Independent Мігель Ділейні.

21-річний нападник Челсі перейде в Гезтепе на правах оренди. У турецького клубу буде можливість викупу гравця за 20 мільйонів фунтів.

Угода з грецьким АЕК щодо переходу форварда на таких самих умовах зірвалася.

Фофана провів два сезони в оренді — в Уніоні і Бернлі, і зіграв за Челсі 4 матчі після трансферу з Мольде за 12 млн євро.