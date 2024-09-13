Англія

Акцент буде зроблено на форварді.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо поділився думками про плани лондонського Арсеналу щодо посилення складу.

Багато хто чекав, що "каноніри" підпишуть зоряного центрфорварда минулого трансферного вікна.

Лондонському гранду приписували інтерес до Віктора Осімгена, Александера Ісака та інших зіркових футболістів, проте позиція на вістрі атаки так і не була укріплена.

За відомостями Романо, новий нападник може бути підписаний наступного року: "Я очікую, що Арсенал розгляне питання купівлі нового форварда наступного літа. Думаю, це буде одна з головних цілей клубу", — повідав інсайдер.

Раніше повідомлялося, що Артета продовжив контракт з Арсеналом.