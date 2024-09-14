Нідерландський фахівець підтримав бразильського опорника.
Каземіро та Тен Гаг, getty images
14 вересня 2024, 13:20
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про ігрову форму на старті сезону півзахисника команди Каземіро. Його слова наводить BBC.
"Каземіро мені безумовно потрібен. Звісно, я обговорював із ним нинішню ситуацію, але поганий день на роботі може трапитися у кожного. У вас ніколи такого не буває?
Він досвідчений гравець, і, гадаю, не вперше проводить невдалий матч, і зараз він теж повинен впоратися з цим. Але це нормальна частина життя. У всіх бувають злети та падіння", — сказав головний тренер МЮ.