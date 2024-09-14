Англія

Нідерландський фахівець підтримав бразильського опорника.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про ігрову форму на старті сезону півзахисника команди Каземіро. Його слова наводить BBC.

"Каземіро мені безумовно потрібен. Звісно, я обговорював із ним нинішню ситуацію, але поганий день на роботі може трапитися у кожного. У вас ніколи такого не буває?

Він досвідчений гравець, і, гадаю, не вперше проводить невдалий матч, і зараз він теж повинен впоратися з цим. Але це нормальна частина життя. У всіх бувають злети та падіння", — сказав головний тренер МЮ.