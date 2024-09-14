Англія

Завершилася низка матчів у рамках 4-го туру чемпіонату Англії.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті зустрівся на власному полі з лондонським Брентфордом.

Незважаючи на те, що "бджоли" забили дуже швидкий гол завдяки діям Йоана Вісса, ще у першому таймі зірковий форвард "містян" Ерлінг Голанд оформив дубль, який і приніс чинним чемпіонам перемогу.

Щодо Ярмолюка, то молодий український плеймейкер Брентфорда вийшов на поле на 84-ій хвилині, але вплинути на результат забракло часу.

Манчестер Сіті - Брентфорд 2:1

Голи: Голанд, 20, 32 - Вісса, 1

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Стоунз (Діаш, 84), Льюїс (Гвардіол, 46) — Гюндоган, Ковачич (Родрі, 46) — Савіньйо (Нунеш, 90), Де Брюйне, Гріліш (Сілва, 84) — Голанд

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Ван ден Берг, Піннок, Янельт (Карвалью, 72), Льюїс-Поттер — Аєр (Роерслев, 72), Нергор, Дамсгор (Ярмолюк, 84) — Мбемо, Вісса (Шейд, 45)

Попередження: Ковачич, Савіньйо, Стоунз — Коллінз

У паралельному матчі Брайтон вдома зіграв із Іпсвічем у нульову нічию.

Брайтон — Іпсвіч 0:0

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Гіншелвуд (Кадіоглу, 68) — Аярі, Балеба — Мінте (Адінгра, 68), Рюттер (Енсісо, 67), Мітома — Велбек (Фергюсон, 85)

Іпсвіч: Мурич — Туанзебе, О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі (Луонго, 85), Філліпс — Бернс (Гірст, 59), Гатчінсон (Чаплін, 85), Шмодікс (Кларк, 59) — Делап (Огбене, 59)

Попередження: Мінте, Гіншелвуд, Велтман — Морсі, Філліпс, Гатчінсон

Крістал Пелес зміг на останніх хвилинах уникнути поразки від Лестер Сіті, а головним героєм зустрічі став Жан-Філіп Матета, який оформив дубль.

Крістал Пелес — Лестер 2:2

Голи: Матета, 47, 90+2 (пен) - Варді, 21, Мавідіді, 46

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн (Камада, 64), Геї, Лакруа — Муньйос (Сарр, 81), Вортон, Дукуре (Г'юз, 46), Мітчелл (Шлупп, 90) — Нкетіа, Езе — Матета

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Вінкс, Скіпп — Мавідіді (Фатаву, 72), Ндіді (Чаудрі, 76), Аю (Коуді, 83) — Варді

Попередження: Ндіді, Аю

У лондонському дербі між Фулгемом та Вест Гемом все йшло до мінімальної перемоги "дачників", проте на п'ятій компенсованій хвилині Данні Інгз зрівняв рахунок і врятував для "молотобійців" один пункт до активу.

Фулгем — Вест Гем 1:1

Голи: Хіменес, 24 - Інгз, 90+5

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Рід, 86), Лукич (Берге, 66) — Траоре, Сміт-Роу (Керні, 73), Івобі (Нельсон, 66) — Хіменес (Муніз, 73)

Вест Гем: Ареола — -, Мавропанос, Кілман, Палмьєрі (Цоуфал, 57) — Родрігес, Альварес (Інгз, 83) — Боуен, Соучек (Пакета, 47), Кудус — Антоніо (Саммервілл, 47)

Попередження: Лукич, Нельсон — Родрігес, Альварес