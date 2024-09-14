Англія

Коментар наставника "червоних" після домашньої поразки.

Арне Слот незадоволений грою Ліверпуля з Ноттінгем Форест (0:1).

"Найбільше мене засмучує результат, і хід гри теж не може радувати. Матч проходив у режимі "старт-стоп", і нам майже не вдавалося створювати моменти.

Звинувачувати можна тільки себе, ми повинні грати краще. Занадто часто ми втрачали м'яч біля штрафного, діяли недостатньо добре. Треба краще поводитися з м'ячем.

Ухвалення рішень та їхня реалізація були недостатньо хороші. Захищалися ми загалом досить добре, але вийшли два швидких футболісти, які ускладнили нам життя. Ми багато ризикували, і суперник забив дуже хороший гол", — заявив головний тренер Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль уперше з 1969 року програв Ноттінгему вдома.