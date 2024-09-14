Англія

Іспанець дав свій коментар щодо керманича Брентфорда.

Пеп Гвардіола висловився про перемогу Манчестер Сіті над Брентфордом. "Містяни" виграли матч 4-го туру АПЛ із рахунком 2:1.

"Я великий шанувальник Томаса Франка. Я не пам'ятаю, щоб за останні вісім чи дев'ять років якась команда грала так, як вони. Вони заслужено відкрили рахунок.

У нас були труднощі з розумінням того, коли потрібно бити і коли пресингувати. Нам пощастило з голами, але в другому таймі ми були кращими і, ймовірно, заслуговували забивати більше.

Нам був потрібен такий матч, щоб відчути, як все складно, як складна кожна гра в Прем'єр-лізі. Люди кажуть, що Сіті дуже сильний, але Прем'єр-ліга дуже складна. Сьогоднішній матч став доказом.

Я великий шанувальник Брентфорда. Вони грають через довгі передачі, але вміють грати і по-іншому. Я віддаю належне своїм гравцям, які все ще здатні долати труднощі, незважаючи на успіхи в минулому. Я вважаю за краще вигравати таким чином, а не з рахунком 4:0 або 5:0. Нам це потрібно", — сказав Гвардіола.

У наступному матчі Манчестер Сіті зіграє проти Інтера в Лізі чемпіонів.