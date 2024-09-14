Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Борнмут та лондонський Челсі.
Ілля Забарний, Getty Images
14 вересня 2024, 21:05
Борнмут та лондонський Челсі зіграють у четвертому турі англійської Прем'єр-ліги на Віталіті Стедіум.
Андоні Іраола, після перемоги над Евертоном (3:2), використав із перших хвилин Траверса в рамці воріт, тоді як Сміт гратиме праворуч у захисті. Ілля Забарний традиційно в центрі оборони.
Енцо Мареска, на тлі нічиєї в дербі проти Крістал Пелес (1:1), залучив до стартового складу Дісасі на правому фланзі оборони, тоді як Ренату з'явиться в опорній зоні. Михайло Мудрик залишився на лаві для запасних.
Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті, Кук — Семеньйо, Таверньєр, Клюйверт — Еванілсон.
Запасні: Денніс, Гейсен, Араухо, Гілл, Скотт, Біллінг, Сіністерра, Унал.
Челсі: Санчес — Дісасі, Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Ренату — Мадуеке, Палмер, Нету — Джексон.
Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Бадьяшиль, Мудрик, Казадеї, Феліш, Нкунку, Санчо, Гую.
Гра Борнмут — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.