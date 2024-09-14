Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Борнмут та лондонський Челсі.

Борнмут та лондонський Челсі зіграють у четвертому турі англійської Прем'єр-ліги на Віталіті Стедіум.

Андоні Іраола, після перемоги над Евертоном (3:2), використав із перших хвилин Траверса в рамці воріт, тоді як Сміт гратиме праворуч у захисті. Ілля Забарний традиційно в центрі оборони.

Енцо Мареска, на тлі нічиєї в дербі проти Крістал Пелес (1:1), залучив до стартового складу Дісасі на правому фланзі оборони, тоді як Ренату з'явиться в опорній зоні. Михайло Мудрик залишився на лаві для запасних.

Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Крісті, Кук — Семеньйо, Таверньєр, Клюйверт — Еванілсон.

Запасні: Денніс, Гейсен, Араухо, Гілл, Скотт, Біллінг, Сіністерра, Унал.



Челсі: Санчес — Дісасі, Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Ренату — Мадуеке, Палмер, Нету — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Бадьяшиль, Мудрик, Казадеї, Феліш, Нкунку, Санчо, Гую.



Гра Борнмут — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.