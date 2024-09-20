Англія

Батьки 17-річного Зака Бауманна є вихідцями з міста Коломия, що знаходиться на Івано-Франківщини.

Юний центральний півзахисник академії Манчестер Юнайтед Зак Бауманн повідомив про те, що підписав професійний контракт із "червоними дияволами".

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Про цю новину 17-річний англієць українського походження повідомив в своєму Instagram.

"Момент гордості для мене та моєї родини підписати свій перший професійний контракт із Манчестер Юнайтед", — написав Зак, прикріпивши фотографію з моменту підписання угоди.



У минулому сезоні Зак Бауманн забив один гол в 18 матчах за Манчестер Юнайтед U-18, а також одного разу відзначився голом за команду U-21, за яку зіграв 6 ігор.

Нагадаємо, що Зак є уродженцем англійського Болтона, але має українське коріння — його батькі є вихідцями з Коломиї.